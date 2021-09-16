Несколько ракет упали в Кабуле

Aamaj News: около электростанции в Кабуле упало несколько ракет, они вызвали пожар

Около электростанции в районе Хаир-Хана на северо-западе Кабула упало несколько ракет. Об этом сообщает местное информационное агентство Aamaj News в Twitter.

По данным агентства, падение реактивных снарядов вызвало пожар. Информация о нанесенных повреждениях и возможных жертвах атаки на данный момент уточняется.

Ранее стало известно, что в Афганистане прошло первое заседание временного правительства, сформированного боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Ведомствам поручили усилить контроль за безопасностью в афганских регионах, в частности, в Кабуле.

До этого сообщалось, что талибы захотели создать в республике регулярную армию и специальную систему воинского обучения для граждан. Представитель движения Кари Фасихуддин заявил, что боевики не допустят начала внутренней войны на афганской территории и будут жестко бороться с провокаторами.

