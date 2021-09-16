В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака

Следственный комитет Белоруссии завел дело об обстреле погранзнака на границе с Украиной

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного знака. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает «Sputnik Беларусь».

Дело заведено по статье «Надругательство над государственными символами». По данным следствия, пограничники 11 сентября обнаружили повреждение государственного герба на знаке вблизи границы с Украиной. По предварительным данным, знак обстреляли из охотничьего ружья.

Госпогранслужба Украины заявила, что поврежденный знак обнаружили именно ее сотрудники и сразу сообщили белорусским коллегам. При этом белорусская сторона никаких претензий не предъявляла.

Отношения Украины и Белоруссии испортились в 2020 году. Тогда в июле под Минском были задержаны бойцы ЧВК Вагнера, некоторые из них были украинскими гражданами и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию.

После начала массовых протестов в Белоруссии украинский лидер Владимир Зеленский публично советовал Александру Лукашенко провести новые президентские выборы. Лукашенко утверждал, что Украина причастна к белорусским митингам.