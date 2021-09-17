Россиянина депортировали из Индонезии после девяти лет тюрьмы

Россиянина Сергея Черных депортировали из Индонезии в Санкт-Петербург после того, как он отбыл более девяти из 11 лет тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на индонезийское министерство юстиции и прав человека.

По информации агентства, с 10 июля россиянин находился в иммиграционном центре города Денпасара. Оттуда он вылетел в международный аэропорт Сукарно-Хатта в городе Тангеранг, после чего полицейские проводили Черных на авиарейс до Санкт-Петербурга. Причина досрочного освобождения россиянина не называется.

Сергей Черных был задержан 26 апреля 2012 года в аэропорту Денпасара на острове Бали. Его обвинили в попытке провезти в желудке 659 граммов гашиша, который был упакован в 359 капсул. 31 октября 2012 года его приговорили к 11 годам тюрьмы и крупному штрафу, который заменялся на дополнительный шестимесячный тюремный срок в случае отсутствия у осужденного денег.

В марте Индонезия выдала России Андрея Коваленкова, главу наркогруппировки, сбежавшего за границу в ноябре 2013 года. По версии следствия, россиянин и его подельники занимались распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. В 2019 году стало известно, что россиянин находится в Индонезии, — там его осудили за незаконное хранение наркотиков.