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Осужденного в США за попытку взлома Tesla россиянина депортировали

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Фото: @highdoge / Instagram

Россиянина Егора Крючкова, осужденного в США за попытку взлома компьютерной сети компании Tesla, депортировали на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую пограничную службу.

По информации собеседника агентства, Крючкова депортировали в Россию в среду, 21 июля.

Ранее представитель Иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Лори Хейли сообщила, что 16 июня иммиграционным судьей было постановлено, что Крючков должен быть депортирован в Россию.

В мае Окружной суд Невады приговорил Егора Крючкова, признавшего вину в попытке взломать компьютерную сеть компании Tesla, к 10 месяцам лишения свободы и депортации из США. Его признали виновным в сговоре с целью нанести ущерб компании. Россиянин уже отбыл назначенный срок.

Федеральное жюри штата Невада предъявило официальное обвинение Крючкову в сентябре 2020 года. Он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, россиянин попытался вылететь из страны.

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