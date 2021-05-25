Пытавшегося взломать Tesla россиянина депортируют из США

Окружной суд Невады приговорил россиянина Егора Крючкова, признавшего вину в попытке взломать компьютерную сеть компании Tesla, к 10 месяцам лишения свободы и депортации из США. Его признали виновным в сговоре с целью нанести ущерб компании, сообщает Associated Press.

Крючков уже отбыл назначенный срок, однако он останется под стражей, пока не будет депортирован.

Также суд постановил взыскать с него 14 825 долларов (1 089 250 рублей) в качестве компенсации затрат на расследование. Если Крючков захочет вернуться в США, за ним установят федеральный надзор на три года.

Сам россиянин в ходе заседания по видео заявил, что сожалеет о своих действиях, и извинился за «плохое решение».

Ранее в марте 27-летний Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Россиянин пытался нанять за один миллион долларов сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.

Федеральное жюри штата Невада предъявило официальное обвинение Крючкову в сентябре 2020 года. Он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, россиянин попытался вылететь из страны.