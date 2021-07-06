В США рассказали о ситуации с осужденным за попытку взлома Tesla россиянином

Россиянин Егор Крючков, осужденный за попытку взломать компьютерную сеть компании Tesla, еще не депортирован в США и находится в заключении, несмотря на то, что был приговорен лишь к отбытому сроку. Об этом сообщила представитель Иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Лори Хейли в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Крючков находится в США незаконно — он прибыл в июле прошлого года, однако не покинул территорию страны до окончания срока визы.

Хейли отметила, что 16 июня иммиграционным судьей было постановлено, что Крючков должен быть депортирован в Россию. В настоящее время он остается в заключении ICE в ожидании депортации.

В мае Окружной суд Невады приговорил Егора Крючкова, признавшего вину в попытке взломать компьютерную сеть компании Tesla, к 10 месяцам лишения свободы и депортации из США. Его признали виновным в сговоре с целью нанести ущерб компании. Россиянин уже отбыл назначенный срок.

Федеральное жюри штата Невада предъявило официальное обвинение Крючкову в сентябре 2020 года. Он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, россиянин попытался вылететь из страны.