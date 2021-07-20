Суд в США вынес приговор российскому программисту за киберпреступления

Федеральный окружной суд в США, штат Коннектикут во вторник, 20 июля, приговорил россиянина Петра Левашова, признавшего себя виновным в компьютерном мошенничестве, хакерстве и других киберпреступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Трансляция судебного заседания велась с помощь сервиса Zoom. Судья Роберт Чатини счел достаточным приговор к уже проведенному в заключении сроку. «Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — констатировал он.

При этом судья, вынося приговор, допустил, что Левашов будет депортирован из Соединенных Штатов, в противном случае он будет находиться под особым наблюдением американских властей в течение трех лет.

Левашова задержали по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Американцы уверены, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», распространял вирусы и занимался вымогательством. Сначала программист отказывался признавать вину.