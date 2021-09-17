Журова отреагировала на иск советской шахматистки к Netflix

Журова об иске советской шахматистки Гаприндашвили к Netflix: у нее большие планы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили подать иск к Netflix. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Спортсменка выразила сомнение в успехе иска, так как сериал «Ход королевы», к которому предъявляет претензии шахматистка, не является документальным. «Похоже, у нее большие планы на иск. Она сейчас живет в Грузии, поэтому в заявлении есть и сексизм, и угнетение», — добавила Журова.

Об иске Гаприндашвили стало известно ранее в пятницу, 17 сентября. Спортсменку возмутили два эпизода. Во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин.

Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.