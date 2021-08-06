Карякин оценил желание лишить преимущества белые фигуры в шахматах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил желание западных ученых лишить преимущества белые фигуры в шахматах. Его слова приводит РЕН ТВ.

Карякин заявил, что традиционные шахматные правила никуда не исчезнут, поэтому первыми всегда будут ходить белые. «Подобные мысли берутся от разных западных движений, но шахматы тут при чем? Black Lives Matter влияет на умы отдельных ученых, которые хотят спроецировать это на шахматы», — посчитал он.

4 января ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета захотели лишить преимущества белые фигуры в шахматах. Специалисты предложили предоставить черным фигурам два хода подряд после первого хода белых. По их мнению, это должно устранить преимущество, которым пользуются те, кто играет белыми фигурами.

В июле 2020-го чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире мало темнокожих шахматистов. По его мнению, уровень общеобразовательной системы в африканских странах был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.