Тяжелоатлет-чемпион из Казахстана умер в возрасте 25 лет

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер умер на 26-м году жизни

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики страны.

Причины смерти спортсмена не уточняются. В организации выразили соболезнования и слова поддержки родным, близким и друзьям тяжелоатлета. По информации портала Vesti.kz, он мог покончить жизнь самоубийством.

Линдер становился чемпионом мира среди юношей, выигрывал первенство Азии, был победителем и рекордсменом Универсиады. Казахстанец также является многократным чемпионом страны.

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