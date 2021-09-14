Юная российская велосипедистка погибла на глазах у отца-тренера

12-летняя российская велосипедистка погибла на трассе Петропавловск — Жезказган. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По информации источника, причиной смерти юной спортсменки послужила авария, произошедшая во время велозаезда учеников спортивной школы. Виновником ДТП стал водитель КамАЗа, двигавшийся по этому же маршруту. Одна из велосипедисток попала под колеса грузовика и скончалась на месте. Отмечается, что это произошло на глазах у ее отца, который работает тренером в спортивной школе.

В августе прошлого года десять юных футболистов погибли от удара молнии в Уганде. Гроза застала детей на футбольном поле. Они укрылись в рядом стоящем доме с соломенной крышей, но его поразила молния. Девять игроков погибли на месте, еще один умер по пути в больницу.

Годом ранее итальянский велосипедист Джованни Яннелли умер в возрасте 22 лет во время гонки. Когда до финиша оставалось около 100 метров, он не справился с управлением и ударился головой о бетонное ограждение. Велосипедист скончался, не приходя в сознание.