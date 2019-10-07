22-летний велогонщик упал за сто метров до финиша и умер

Итальянский велосипедист Джованни Яннелли умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, Яннелли участвовал в гонке в Италии. Когда до финиша оставалось около 100 метров, он не справился с управлением и ударился головой о бетонное ограждение. Спортсмена доставили в больницу. Врачи удалили ему гематому, которая образовалась на голове из-за падения, и ввели его в искусственную кому. Велосипедист скончался, не приходя в сознание.

Яннелли выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer. Он был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.

В мае 2018 года французский велогонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на реактивном велосипеде. Ему удалось разогнаться до 300 километров в час, однако затем он потерял управление и вылетел с трассы.

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