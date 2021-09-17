Жара оставила любителей моллюсков без деликатеса

Рекордная жара в Греции может оставить покупателей морепродуктов без любимых моллюсков, которые в некоторых странах считаются деликатесом. Об этом сообщает Reuters.

Наряду с Италией, Францией и Испанией Греция является одним из основных мировых производителей средиземноморских мидий, известных своей мясистостью, и экспортирует большую часть своей продукции.

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Власти на севере Греции, главном регионе по производству этого вида моллюсков, заявили, что около 50 процентов мидий было уничтожено. 90 процентов зародышей (их называют «семенами»), которые должны были вырасти в следующем году, также погибли. Фермеры опасаются, что нынешние климатические условия не позволят восстановить потери. Из-за проблем с поставками некоторые рестораны Греции даже исключили мидии из меню.

По словам одного из фермеров, мидии «словно кипятятся в собственной раковине». «Пока туристы восхищались теплым красивым морем, мы переживали кошмар», — пожаловался он. Его урожай уничтожил морской червь, который цепляется за мидии при высоких температурах и постепенно их убивает.

Летом 2021 года в Греции бушевали сильные пожары, а температура поднималась до рекордных 48,8 градуса Цельсия. По мнению экспертов, причиной пожаров стало изменение климата. В целом глобальное потепление сказывается на производстве многих продуктов: Европа может столкнуться с дефицитом шоколада и кофе, в Великобритании ожидается подорожание макаронных изделий.