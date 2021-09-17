Актер Михаил Пореченков подрался в аэропорту

Пореченков подрался в аэропорту Салехарда после словесной перепалки с одним из пассажиров

Российский актер театра и кино Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что это произошло в ходе гастрольного тура на Ямале, в котором сейчас находится 52-летний артист вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы».

«Вместе с остальными артистами он вылетал регулярным рейсом из Салехарда в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — рассказали очевидцы конфликта, отметив, что о причинах инцидента ничего не известно. Комментариев от актера или его представителей пока также не поступало.

По словам инсайдера, присутствовавшие попутчики разняли дерущихся, все обошлось без последствий и вызова сотрудников полиции. Сам полет прошел без происшествий.

В феврале этого года сообщалось а драке с участием актера Владимира Епифанцева в одном из баров Санкт-Петербурга. Тогда же в сети появилась видеозапись произошедшего.