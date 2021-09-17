Во Вьетнаме скрестили советскую и американскую пушки

Во Вьетнаме заметили орудие АЗП-57 на лафете американской гаубицы M101

На снимке, сделанном в одном из подразделений противовоздушной обороны Вьетнамской народной армии, заметили необычное орудие. Советскую зенитную пушку АЗП-57 «скрестили» с американской гаубицей M101. Фотографию с необычной конструкцией опубликовали в Twitter.

Снимок демонстрирует колесный лафет американской гаубицы M101 калибра 105 миллиметров. Стандартное орудие на лафете уступило место советской 57-миллиметровой зенитной пушке АЗП-57 из состава комплекса С-60.

Судя по конструкции лафета, вьетнамские вооруженные силы планировали приспособить зенитное орудие для борьбы с наземными целями. Двухколесный лафет отличается лучшей мобильностью и меньшими габаритами по сравнению с четырехколесным лафетом АЗП-57.

Зенитно-артиллерийские комплексы С-60 поставлялись для нужд армии Северного Вьетнама во время Вьетнамской войны. Некоторое количество орудий, разработка которых началась в 1940-х годах, до сих пор используются вьетнамскими военными.

Выбор лафета от M101 обусловлен большим количеством гаубиц, которые остались во Вьетнаме после войны. Так, лишь в 1975 году армия Северного Вьетнама захватила около 1000 гаубиц M101.

Ранее на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» заметили новую БМП Б-19, которая получила боевой модуль «Эпоха» с орудием калибра 57 миллиметров.