Танк Т-90С отбуксировали вручную

В индийском штате Пенджаб в ходе торжественного сбора воинской части попрактировались в ручной буксировке танка Т-90С, пишет «Российская газета». Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

«Для этого на передних, расположенных на верхней лобовой детали крюках закрепили канаты, за которые взялись несколько десятков человек в форме и гражданских», — пишет издание.

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Газета отмечает, что 46-тонный танк практически сразу удалось сдвинуть с места, в результате чего он проехал «внушительное расстояние».

В сентябре ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе и представителя Минобороны России, сообщил, что на учениях будет впервые испытан танк Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем.

В марте директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что в будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Эксперт отметил, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в частности, имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Михайлов уверен, что вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего».