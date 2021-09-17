В Госдепе призвали Украину «спасти» судебную реформу

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс увидел в действиях членов Совета судей Украины угрозу проведения «настоящей судебной реформы» в стране. Он призвал завершить комплектацию экспертных коллегий, которые будут заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Его слова приводит ТАСС.

«13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание [проведения] настоящей судебной реформы на Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев», — говорится в письменном заявлении Прайса. 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, определяющий соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия.

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«Отказ угрожает пустить под откос реальную судебную реформу на Украине. Но еще есть время спасти это начинание. Совет судей в состоянии выполнить свои обязательства по имплементации закона и выдвижению кандидатов», — приводит слова Прайса РИА Новости.

Он отметил, что успех данной реформы должен помочь восстановить доверие украинцев к судебной системе, расширить экономические возможности, создать новые рабочие места и способствовать продвижению страны в направлении евро-атлантической интеграции.

12 июня 2021 года Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Согласно документу, предлагается ввести механизм проверки на добродетель действующих судей Конституционного суда и прозрачную процедуру конкурсного отбора судей Конституционного суда Украины (КСУ) с возможностью привлекать международных экспертов.

В рамках реформы также возвращают уголовную ответственность за неправосудное решение. Между тем, в реформе есть немало недочетов. К примеру, законопроект фактически полностью передает все полномочия назначать членов Высшего совета правосудия (ВСП) новосозданному Этическому совету. Это противоречит Конституции, поскольку ограничивается право других субъектов свободно выбирать или назначать членов ВСП.

Ранее Зеленский президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что Совет судей Украины провалил избрание троих представителей в состав Этического совета, которые будут оценивать деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По словам украинского лидера, он ни в коем случае не допустит блокирования судебной реформы.