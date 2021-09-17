Глава UFC допустил возвращение Макгрегора в октагон до конца года

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не исключил, что ирландец Конор Макгрегор возобновит выступления раньше, чем предполагалось. Об этом он рассказал в беседе с Australian Daily Telegraph.

«Похоже, восстановление идет ударными темпами. Вопрос: как быстро он сможет наносить удары ногами? Все зависит от того, насколько быстро ему удастся вылечить ногу», — заявил Уайт. Он допустил, что Макгрегор может вернуться в октагон UFC до конца года.

16 сентября Уайт отреагировал на драку Макгрегора с музыкантом Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly) на церемонии вручения премии MTV. Глава UFC отметил, что поговорил с обоими участниками конфликта и заверил, что ссоры между знаменитостями нет.

В июле Макгрегор уступил американцу Дастину Порье. В концовке первого раунда ирландец получил травму и не смог продолжить схватку. Позже у Макгрегора был диагностирован перелом ноги. Ожидалось, что он сможет вернуться к выступлениям не ранее 2022 года.