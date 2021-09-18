Украине вновь предрекли превращение в пустыню

Украине вновь предрекли превращение cтепной зоны страны в пустыню. Неблагоприятный для страны прогноз в эфире телеканала «Украина 24» озвучил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По словам ученого, неправильная распашка и эксплуатация земельного фонда страны приводят к высыханию земли и ее выветриванию. В перспективе вся степная зона страны в течении двадцати лет может стать пустыней. Ярким маркером надвигающейся катастрофы ученый назвал Олешковские пески, являющиеся сейчас популярным туристическим местом. Он пояснил, что на их месте еще недавно был плодородный чернозем.

«Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины», — заявил Дикий.

24 июня министерство экологии Украины также предупредило, что климатические изменения на территории страны могут в будущем превратить ее в пустыню. В январе экологи рассказали о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне из-за лесных пожаров весной 2020 года.

