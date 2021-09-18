Карпов объяснил иск советской шахматистки к Netflix из-за сериала «Ход королевы»

Карпов заявил, что Гаприндашвили нельзя было называть русской в сериале «Ход Королевы»

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили обратиться в суд против компании Netflix. Его слова приводит КП.

Карпов заявил, что Гаприндашвили нельзя было называть русской шахматисткой в сериале «Ход Королевы». «Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь и никто никогда не называл», — объяснил иск шахматист. Его удивило, что консультант фильма Гарри Каспаров пропустил этот киноляп.

Об иске Гаприндашвили стало известно 17 сентября. Спортсменку возмутили два эпизода. Во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии. Во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин.

Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.