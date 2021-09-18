Илон Маск ответил на сообщения о холодной пицце для миссии Inspiration4

Илон Маск: в следующий раз на Crew Dragon будет бесплатный Wi-Fi и подогреватель пищи

Основатель компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск пообщался с участниками космической миссии Inspiration4 и пообещал им исправить некоторые недочеты, передает Republic World.

Ранее участники Inspiration4 поделились в Twitter перечнем того, что им доступно из еды и напитков. Среди продуктов — пицца, паста болоньезе, мясные чипсы, бекон, мятно-шоколадные конфеты, рисовые крекеры, свежие овощи и многое другое. Из напитков — чай и кофе. «Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе. Это невероятно!» — говорится в подписи к снимку.

В ответ Маск пообещал, что в следующий раз на космическом корабле будет подогреватель пищи и бесплатный Wi-Fi. Бизнесмен также отметил, что у участников миссии все хорошо.

В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon в космос отправились сразу четыре человека — миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски. Корабль будет находиться на низкой околоземной орбите трое суток. Это первая гражданская миссия для Crew Dragon.

Американский миллиардер Джефф Безос поздравил в Twitter Маска и команду его компании SpaceX с успешным запуском в рамках миссии Inspiration4 сразу четверых космических туристов на корабле Crew Dragon.