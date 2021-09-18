В ЦИК сообщили о жалобах на принуждение к голосованию

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о поступивших жалобах на возможное принуждение к голосованию на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день в ЦИК поступило 137 соответствующих обращений из 45 российских субъектов. «В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата», — добавила Памфилова.

Она подчеркнула, что все жалобы были направлены в соответствующие инстанции. «То есть в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли», — уточнила глава ЦИК.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в первый день выборов в Госдуму явка в среднем по России составила более 17 процентов. Он также отметил, что в случае с электронным голосованием этот показатель достиг порядка 50 процентов.