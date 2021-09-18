Явка на выборы в Госдуму в Москве превысила 23 процента

Венедиктов: Явка на выборы в Госдуму в Москве за первые сутки превысила 23 процента

Явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, за первые сутки превысила 23 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.

«На 08:00 мск бумажными бюллетенями проголосовали 6,98 процента, это 534 тысячи человек. Онлайн проголосовали 1,271 миллиона человек, за период с 20:00 мск до 08:00 мск — порядка 95 тысяч человек. <…> Так, явка онлайн-голосования — 63,1 процента, это 16 процентов от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве — 23,07 процента», — рассказал Венедиктов.

Сбоев в работе системы электронного голосования не было, уточнил глава Общественного штаба. При этом, по словам Венедиктова, были зафиксированы две компьютерные атаки, которые совпали с наплывом людей. «Сейчас все работает, очереди нет», — подчеркнул он.

17 сентября в России прошел первый день выборов в Госдуму нового, VIII созыва. По состоянию на 20:00 мск явка по всей стране составила 16,85 процента от зарегистрированного числа избирателей. В эту цифру не вошли россияне, которые отдали свои голоса онлайн.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.