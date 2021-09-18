ЦИК сообщил о нарушениях «дня тишины» в первый день голосования

ЦИК зафиксировал нарушения «дня тишины» в первый день голосования на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зафиксировала несколько случаев агитации со стороны кандидатов и партий во время «дня тишины» в пятницу, 17 сентября. С таким заявлением выступила председатель комиссии Элла Памфилова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в первый день голосования на выборах в Госдуму агитацию обнаружили в том числе и в средствах массовой информации, что прямо запрещено законом. Памфилова предупредила о последствиях за такую деятельность, однако имена конкретных нарушителей не назвала. «Выборы пройдут, но мы это так не оставим», — заверила глава ЦИК.

18 сентября Памфилова также рассказала о жалобах на принуждение к голосованию, в том числе за конкретных кандидатов. Она подчеркнула, что все жалобы были направлены в соответствующие инстанции. «То есть в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли», — уточнила председатель комиссии.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в первый день выборов в Госдуму явка в среднем по России составила более 17 процентов. Он также отметил, что в случае с электронным голосованием этот показатель достиг порядка 50 процентов.