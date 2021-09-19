Восемь человек погибли при крушении пассажирского судна в Китае

В китайском городе Люпаньшуй на юго-западе страны перевернулось пассажирское судно, перевозившее людей на реке Бэйпаньцзян. Погибли по меньшей мере восемь человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местного правительства.

Инцидент произошел в субботу, 18 сентября в 16:50 по местному времени (11:50 мск). Сообщается, что лодка, перевозившая людей, была рассчитана на 40 пассажиров. По предварительным данным, спасателям удалось извлечь из воды 31 человека. Восемь из них были доставлены в больницу, но медики не смогли их спасти. Судьба еще семерых пассажиров неизвестна.

На место происшествия прибыли представители местного руководства. Спасатели занимаются поиском пропавших без вести и оказывают помощь пострадавших. Причины аварии выясняются.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста и затонул. Инцидент произошел в субботу, 18 сентября, около 5 утра. Из четверых пострадавших трое доставлены в больницу. Разлива нефтепродуктов не произошло. По факту случившегося организована доследственная проверка.