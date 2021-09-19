В Совфеде предрекли новые блокировки от Google и Apple

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек новые блокировки от Google и Apple после «первого шага» в качестве удаления нарушающих законы России материалов. Он выразил мнение в Telegram-канале.
По его словам, в США некоторые фигуры, например, бывший посол США в России Майкл Макфол, оплакивают решение компаний заблокировать материалы.
«В США фигуры вроде Макфола оплакивают решения Гугл и Эппл заблокировать материалы, нарушающие законы России. Однако ни одна глобальная сетевая компания не способна противостоять воле и законам государства, если она есть у государства и решительно им выражена. Со стороны интернет-гигантов это был лишь первый шаг. Будут и другие», — написал сенатор.
Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов отметил, что решение компаний удалить приложение из Google Play и AppStore является «единственно возможным с точки зрения и закона, и морали».
17 сентября стало известно, что приложение «Навальный» по требованию Роскомнадзора удалили из онлайн-магазинов Google Play и AppStore. На данный момент оно недоступно в мобильных версиях площадок.
Решению Google и Apple предшествовало требование Роскомнадзора от 20 августа. Оно, в свою очередь, было основано на требовании Генпрокуратуры ограничить доступ к сервисам, связанным с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).