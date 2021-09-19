Недавно избранный мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

Недавно избранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает местный портал news24.

ДТП произошло в субботу, 18 сентября, после того, как глава мегаполиса принял участие в предвыборной кампании партии Африканский национальный конгресс в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где он сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Матонго был избран мэром Йоханнесбурга 10 августа после смерти своего предшественника Джеффа Махубо в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.

В апреле в Чечне погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. Его машина упала со скалы в обрыв. Бывший мэр скончался на месте в результате тяжелых травм. Темирбаев занимал пост мэра Аргуна в течение 15 лет — с 2004 года. В июле 2019-го он покинул должность, пожелав перейти на другую работу.