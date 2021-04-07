Бывший мэр Аргуна сорвался в обрыв и погиб в Чечне

В Чечне погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, его машина упала со скалы в обрыв.

ЧП произошло утром 6 апреля. По данным источников, машина, в которой находился Темирбаев, сорвалась в обрыв на трассе между Шатоем и Грозным. Бывший мэр скончался на месте в результате тяжелых травм.

Как пишет издание, погибшего называли единственным чеченским мэром не из команды главы республики Рамзана Кадырова.

Темирбаев занимал пост мэра Аргуна в течение 15 лет — с 2004 года. В июле 2019-го он покинул должность, пожелав перейти на другую работу. О новом назначении бывшего мэра не сообщалось. Преемником Темирбаева стал Хас-Магомед Кадыров, руководивший до этого управлением МВД по Грозному.

Темирбаев является героем публикации «Новой газеты» о масштабной «зачистке» правящей в республике элиты. Журналисты заявляли, что у Кадырова якобы возникло неприязненное отношение к чиновнику в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике. Кроме того, отмечалось, что бывший мэр «максимально неполиткорректно» высказывался о Кадырове и его семье в телефонных разговорах, которые якобы прослушивались.