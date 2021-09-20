Найдена замена руководителю российских футбольных судей

Португальский арбитр Витор Мелу Перейра возглавит департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). О найденной замене предыдущему руководителю сообщает Eurostavka.

По информации источника, РФС отказался от приглашения итальянца Николы Риццоли и голландца Бьорна Куйперса из-за отсутствия необходимого опыта. Перейра стал приоритетной кандидатурой, так как занимается обучением арбитров в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

64-летний Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998-го и 2002 годов. На клубном уровне он работал на финале Кубка УЕФА в 2002 году, а также на полуфиналах Лиги чемпионов в 1999-м и 2000 годах.

13 сентября РФС отправил в отставку главу департамента судейства венгра Виктора Кашшаи. Причиной назывались организационные изменения в структуре.