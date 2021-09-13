Глава судейского департамента РФС покинул свой пост

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте организации.

Там отметили, что специалист покидает пост в связи с организационными изменениями. РФС благодарит Кашшаи за «внедрение в систему судейства в отечественном футболе европейских стандартов».

Также в заявлении РФС подчеркивается, что повышение качества судейства в России отмечают и на международном уровне. Подтверждением этому служат приглашения российских арбитров к работе на матчах Евро-2020, футбольном турнире Олимпиады, а также играх чемпионата мира по пляжному футболу и первенства планеты по футзалу.

Отмечается, что позиция главы департамента не занята. Его функции взял на себя заместитель руководителя Павел Каманцев.

Кашшаи занимал пост с января 2020-го. Он сменил российского специалиста Александра Егорова.