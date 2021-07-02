РФС исключил клуб из ФНЛ за договорные матчи

Российский футбольный союз (РФС) исключил «Чайку» (село Песчанокопское, Ростовская область) из числа участников Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) союза за организацию командой трех договорных матчей. Следующий сезон «Чайка» начнет в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Кто займет место команды в ФНЛ — не уточняется.

Речь идет о встречах «Чайки» с «Ангуштом», «Дружбой» и «Армавиром». Все поединки прошли в 2018 году.

«Чайка» в минувшем сезоне ФНЛ заняла 12-е место в турнирной таблице. Команда основана в 1997 году.