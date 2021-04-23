Глава федерации бокса Кабардино-Балкарии назвал подставным бой сына Кадырова

Руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков отреагировал на скандальной бой с участием сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. Об этом сообщает «Подъем».

Функционер назвал поединок с участием Кадырова-младшего и Аслана Биттирова подставным и выразил надежду на скорый реванш. Он также уверен, что тренеры проигравшего спортсмена не сами принимали решение об остановке боя.

22 апреля Кадыров-старший ответил на упреки в договорном характере боя. «Если рефери видит, что удар пришелся в глаз, он обязан остановить поединок. Не важно, чей это сын», — заявил политик. Он также назвал скандал вокруг видео черным пиаром.

21 апреля председатель парламента республики Магомед Даудов выступил в защиту Адама Кадырова, отметив, что сын чеченского лидера готов провести новый поединок, чтобы снять все вопросы о договорном характере боя с Биттировым.

Ролик с концовкой боя с участием Кадырова вызвал негодование со стороны пользователей социальных сетей. Спортсмены начали обмен ударами, но рефери остановил поединок и начал отсчитывать нокдаун сопернику сына главы Чечни. После этого секундант Биттирова выбросил на ринг полотенце. Победу присудили Кадырову.