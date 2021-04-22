Подписчики высмеяли фото Нового Хабиба с сыном Кадырова

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб выложил в Instagram фотографию с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом и был высмеян подписчиками.

На фото спортсмен и 13-летний Кадыров постановочно борются, а в подписи к снимку Чимаев называет мальчика братом. В комментариях пользователи рассказали о желании отписаться от аккаунта спортсмена, посчитав его пост лицемерным. «Каково это — быть ручной игрушкой?», «Не надо путать спорт с лизоблюдством», «Зачем тебе фото с подставным чемпионом?», «Лучше бы не позорил себя», — писали они.

8 апреля Адам Кадыров принял участие в турнире по профессиональному боксу, в котором победил Аслана Биттирова техническим нокаутом — рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчет, после чего секунданты выбросили полотенце в знак отказа от дальнейшего участия в поединке. Пользователей смутило, что нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Комментаторы призвали Кадырова-младшего отказаться от победы.

Чимаев находится в Чечне, где проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса под присмотром главы Чечни. В марте он объявил о завершении карьеры, сославшись на ухудшение здоровья, но Кадыров убедил его продолжить выступления.

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