Кадыров прокомментировал победу сына в боксерском поединке

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал скандал вокруг видео с победой его сына Адама в боксерском поединке. Слова чеченского лидера из прямого эфира в Instagram приводит «Русская служба Би-би-си».

Кадыров ответил на упреки в договорном матче. «Если рефери видит, что удар пришелся в глаз, он обязан остановить поединок. Не важно, чей это сын», — заявил политик. Он также назвал скандал вокруг видео черным пиаром.

21 апреля председатель парламента республики Магомед Даудов выступил в защиту Адама Кадырова, отметив, что сын чеченского лидера готов провести новый поединок, чтобы снять все вопросы о договорном характере боя с Асланом Биттировым из Кабардино-Балкарии.

Ролик с концовкой боя с участием Кадырова вызвал негодование со стороны пользователей социальных сетей. Рефери остановил поединок без нокдауна и начал обратный отсчет перед соперником Кадырова, после чего секундант Биттирова выбросил полотенце. Победу присудили Кадырову.