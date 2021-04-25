Назвавший подставным бой сына Кадырова чиновник отказался от своих слов

Руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков в своем Instagram отказался от приписанных ему слов, касающихся боя с участием Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он отметил, что СМИ неверно интерпретировали его слова, и о подставном характере поединка с Асланом Биттировым он не говорил. Он также пожелал найти совесть исказившим его высказывание. При этом Бербеков добавил, что с нетерпением ждет реванша и хочет лично стать секундантом соперника Кадырова-младшего.

Слова Бербекова о подставном характере поединка появились в издании «Подъем» в пятницу, 23 апреля. Функционер заявлял, что тренеры проигравшего спортсмена не сами принимали решение об остановке боя.

22 апреля Кадыров-старший ответил на упреки в договорном характере боя. «Если рефери видит, что удар пришелся в глаз, он обязан остановить поединок. Не важно, чей это сын», — заявил политик. Он также назвал скандал вокруг видео черным пиаром.

Ролик с концовкой боя с участием Кадырова вызвал негодование со стороны пользователей социальных сетей. Спортсмены начали обмен ударами, но рефери остановил поединок и начал отсчитывать нокдаун сопернику сына главы Чечни. После этого секундант Биттирова выбросил на ринг полотенце. Победу присудили Кадырову.