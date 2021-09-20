Россиянин жестоко убил несговорчивого арендодателя

Жителя Самары будут судить за убийство экс-арендодателя во время ссоры из-за отказа в доступе к оставленным в квартире вещам. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Промышленного района города 20 сентября.

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Россиянин нанес хозяину квартиры, которую ранее снимал, 22 ножевых ранения. Само происшествие случилось в мае 2021 года. По данным правоохранительных органов, самарец вернулся в квартиру, с которой уже съехал, чтобы вывезти оттуда остатки своих вещей, но собственник жилья оказался несговорчивым. Завязалась ссора, которая закончилась для второго смертельным исходом.

«Квартиросъемщик схватил нож и не менее 22 раз ударил им своего оппонента. Удары пришлись на голову, шею, туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — добавили подробностей о жестоком убийстве в издании.

После инцидента, мужчина попытался скрыться с места преступления, но когда его задержали, сразу признал свою вину. В отношении самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2018 году в Уфе 46-летний арендатор квартиры зарезал 64-летнего собственника из-за конфликта по поводу размера платы за проживание и оскорбления хозяином жилья матери съемщика. Арендатор нанес мужчине несколько смертельных ударов ножом.