Девушка год зарабатывала на обмане бойфренда и раскрыла свою схему

Пользовательница TikTok по имени Джейн поделилась историей о том, как в течение года зарабатывала на обмане бойфренда. Ролик, в котором она раскрыла свою схему, за четыре дня набрал более миллиона просмотров и вызвал споры в сети.

«Я и мой мужчина живем вместе уже год. Он оплачивает аренду и все основные счета. Только он не знает, что я владею этим жильем уже пять лет. Поэтому все деньги попадают прямо ко мне», — с улыбкой рассказала блогерша.

В подписи к ролику она уточнила, что мужчина не знает о ее схеме. «Как вы думаете, он сильно разозлится, когда все выяснит?» — подписала Джейн.

В комментариях к ролику мнения пользователей по поводу схемы блогерши разделились. Некоторые поддержали женщину и назвали ее решение правильным. «Это инвестиции в твою безопасность на случай, если отношения закончатся. Это компенсация за твое время и усилия, сестренка», — написала Starlight84.

Многие также посчитали, что мужчине в любом случае пришлось бы платить за аренду жилья. «Банк не принимает любовь вместо ежемесячных платежей за ипотеку», — поддержала Джейн Cake787.

В то же время многие раскритиковали блогершу и то, как она относится к своему бойфренду. «Это так неправильно. Ты просто используешь его. Бедный парень», — написала Leontune. Некоторые также обратили внимание на то, что мужчина очень доверяет своей возлюбленной, так как спустя год так и не познакомился с владельцем жилья.

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что люди, поддержавшие Джейн, не одобрили бы подобную схему, если бы роли в истории были распределены наоборот.

