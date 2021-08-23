Неожиданный поступок жениха на свадьбе сняли на видео

Пользовательница TikTok по имени Дэни (Dani) поделилась видео, на котором ее жених Блейк (Blake) тайком смотрит матч по регби во время свадебного застолья. Женщина призналась, что неожиданный поступок возлюбленного удивил ее.

В ролике жених сидит рядом с невестой и следит за прямой трансляцией игры со смартфона на соседнем столе. «Я все еще не могу поверить, что мой жених сделал это прямо во время нашей свадьбы», — пожаловалась Дэни. В подписи к видео TikTok-блогерша уточнила, что кадры были сняты год назад.

Ролик посмотрели более шести миллионов раз. Юзер под ником Ant Man отметил, что не видит никакой проблемы в действиях жениха. С ним согласилась комментатор с ником Emma Clare Rouse. «На свадьбах обычно очень скучно, я бы точно так же поступила», — написала она. Еще одна пользовательница Kirsty Morris рассказала, что ее муж тоже смотрел матч в день свадьбы. «Он пошел в бар со своим отцом, чтобы посмотреть игру», — вспомнила она.

Ранее пользователь Reddit под ником NegotiationBrief9580 поделился историей о том, как невеста незадолго до свадьбы отказалась выполнять его единственную просьбу и рассорила семью.