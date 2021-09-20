Лукашенко рассказал про дружбу с президентом Таджикистана

Лукашенко высказался о дружбе с Рахмоном: у нас практически нет секретов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Корее. На заседании также присутствовал министр иностранных дел (МИД) страны Владимир Макей, передает БЕЛТА.

Дипломатические миссии в Душанбе, Бразилии и Сеуле возглавят Виктор Денисенко, Сергей Лукашевич и Андрей Чернецкий. При назначении белорусский лидер, обращаясь к главе МИД, отметил важность тщательного подбора кандидатов на место послов. Он пояснил, что в условиях санкций и давления Запада страна не может себе позволить совершать ошибки в дипломатической сфере.

В ходе заседания Лукашенко также рассказал, какие задачи стоят перед новоиспеченными послами. Президент отметил, что сегодня для Белоруссии крайне важно усиливать торгово-экономическое взаимодействие с разными странами, в том числе, с Бразилией и Кореей. Что касается Таджикистана, то Лукашенко подчеркнул личные дружественные связи с президентом республики Эмомали Рахмоном. «У нас практически нет секретов друг от друга. Поэтому вам будет, с этой стороны, легко работать», — высказался он, обращаясь к Денисенко.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о важной роли дипломатов и предостерегал их от предательства. Он пояснил, что послы представляют страну и президента, а следовательно, безоговорочно поддерживают политику белорусского руководства. При этом он указал на то, что в Белоруссии «не будут церемониться» с дипломатами-предателями, не оправдавшими ожиданий.