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МИД Германии отказался оценивать российские выборы в Госдуму

МИД ФРГ: в Берлине вызвали озабоченность сведения о нарушениях на российских выборах
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Мария Адебар
Мария Адебар
Фото: Frederic Kern / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Германии отказалось оценивать выборы в Государственную Думу России до окончательного подведения официальных итогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Адебар.

Дипломат выразила сожаление, что из-за ограничений, введенных Россией, на выборах не смогли присутствовать независимые международные наблюдатели. «С нашей точки зрения, с применением нового электронного голосования и трехдневного срока проведения выборов это было бы очень полезно для прозрачности и глубокого анализа процесса выборов», — подчеркнула Адебар.

Представитель МИД отметила, что Берлин «принял к сведению сообщения независимых наблюдателей в РФ об очень серьезных нарушениях». Адебар добавила, что полученные сведения вызвали в Германии озабоченность.

Ранее в десяти российских регионах на выборах были зафиксированы вбросы бюллетеней, нарушения зарегистрировали камеры видеонаблюдения. По словам члена Совета по правам человека Александра Брода, случаев может быть больше.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации могли допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры.

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