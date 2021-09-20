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Бросивший партнершу из-за коронавируса российский фигурист перешел в команду США

Российский фигурист Смирнов перешел в американскую команду с партнершей из США Нгуен
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Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник
Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник
Фото: Legion-media

Российский фигурист Григорий Смирнов встал в пару с американкой Эйвонли Нгуен. Об этом сообщается на сайте федерации фигурного катания США.

Спортсмен перешел в американскую команду SC of New York. Пара значится в заявке на турнир Challenge Cup в Филадельфии.

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До сентября 2020 года Смирнов выступал в танцах на льду с россиянкой Анастасией Шпилевой. Спортсменка рассказывала, что Смирнов бросил ее из-за того, что она долго восстанавливалась после коронавируса. По ее словам, фигурист написал, что устал находиться в неизвестности и будет искать новую партнершу. Шпилевая подчеркивала, что для нее это стало сильным ударом.

Шпилевая и Смирнов — победители Олимпийских игр 2016 года среди юниоров. В сезоне-2019/2020 фигуристы дебютировали в серии Гран-при и на этапе в Москве заняли шестое место. Также они побеждали на первенстве России среди юниоров 2017 года.

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