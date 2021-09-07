Уехавшая в Швейцарию российская фигуристка рассказала о плюсах работы в стране

Фигуристка Анна Овчарова, выступавшая за Россию и Швейцарию, рассказала о различиях в тренировочном процессе двух стран. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«В России тренировки строятся на страхе. И это абсолютно не та концепция, которая мне подходит психологически», — заявила спортсменка. Она назвала преимуществом работы в Швейцарии то, что там тренер ни разу не повысил на нее голос, так как специалисты выступают за уважение, осознанность и спокойствие.

Овчарова является серебряным призером чемпионата России среди юниоров 2010 года. После переезда в Швейцарию она становилась победительницей первенства страны и дважды вице-чемпионкой.

В мае прошлого года бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года, участвуя только в коммерческих соревнованиях.