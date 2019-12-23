В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо действующего гимна была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась с 1991-го по 2000-й. После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн а капелла.

На момент написания новости счет во встрече 3:3.

15 декабря организаторы хоккейного турнира Кубок Первого канала по ошибке включили гимн Казахастана вместо гимна Чехии. Нужную запись искали несколько минут. В ожидании болельщики и хоккеисты исполнили гимн а капелла, а трибуны освистали организаторов.

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