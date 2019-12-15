На Кубке Первого канала перепутали гимны Чехии и Казахстана

Организаторы хоккейного турнира Кубок Первого канала по ошибке включили гимн Казахастана вместо гимна Чехии. Видео опубликовано в Twitter журналиста Семена Галькевича.

Инцидент произошел 15 декабря перед матчем Чехии и Швеции. Нужную запись искали несколько минут. В ожидании болельщики и хоккеисты исполнили гимн а капелла, а трибуны освистали организаторов. Федерация хоккея России на своем официальном сайте извинилась за произошедшее.

Сборная Чехии в этом матче уступила со счетом 1:3. Победа позволила шведам с шестью очками одержать победу на турнире. Сборная России с пятью очками заняла второе место. В заключительном матче россияне всухую переиграли Финляндию.

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