Исполнительница гимна России опозорилась на турнире по дзюдо

Певица Тамара Череповская перепутала слова гимна России во время юношеского турнира по дзюдо в Дмитрове. Видео появилось на странице «Типичный Дмитров» во «ВКонтанте».

«Россия — державная наша Россия», — так начала исполнение гимна Череповская. Зрители на трибунах начали смеяться, а в соцсетях певицу раскритиковали.

Многие юзеры назвали выступление Череповской позорным. «Надеюсь, ее уволили нафиг», «Поет она, а стыдно мне», «Как она забыла???? Это обязан знать каждый человек» — писали они.

Череповская является исполнительницей цыганских песен. Она работает в театре «Ромэн».

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