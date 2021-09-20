Одноклассник рассказал об устроившем стрельбу в пермском вузе

Одноклассник злоумышленника, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), рассказал, что у того были интересы к оружию и войне еще со школьных времен. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Молодой человек также заявил, что россиянин был нелюдим и не имел друзей.

«Он очень тихим был всегда. Мы знали, что у него интересы к оружию и войне, потому что он обычно первым отвечал на эти вопросы на уроках. Он обычно ни с кем не общался особо», — отметил он.

Одноклассник добавил, что на уроках истории стрелок в первую очередь отвечал на вопросы, касающиеся терроризма.

Утром в понедельник, 20 сентября, произошло вооруженное нападение на ПГНИУ. Подозреваемый в стрельбе оставил сообщение в соцсетях, где отметил, что не является экстремистом, а его преступление — не теракт. По последним данным, в результате ЧП скончались восемь человек.