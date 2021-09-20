В пермском вузе сообщили о ликвидации устроившего стрельбу студента

Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), ликвидирован. Об этом сообщили на официальной странице ПГНИУ во «ВКонтакте».

Дополнение: позже пресс-служба университета удалила сообщение о ликвидации стрелка.

На официальной странице вуза сообщается, что устроивший стрельбу задержан.

Ранее университет сообщил о четырех пострадавших в результате нападения на вуз. Также образовательное учреждение опубликовало обращение к студентам после сообщений о стрельбе. Учащихся призывали закрыться изнутри аудиторий и оставаться внутри помещений, если они находятся в университете, а также покинуть территорию кампуса тем, у кого есть такая возможность.

Стрелок пришел в Пермский государственный университет с оружием утром в понедельник, 20 сентября. Неизвестный начал стрелять в студентов работников вуза. По данным Минздрава, в результате нападения погибли пять человек, еще 14 пострадали.

После стрельбы премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вылететь в Пермь главе Минобрнауки Валерию Фалькову и главе Минздрава Михаилу Мурашко.