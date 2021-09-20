В России предложили ввести наказание за продажу фальшивых стройматериалов

Общественный совет при Минстрое предложил ввести в России наказание за продажу фальшивых стройматериалов, передают «Известия». Предложение ввести в 184-ФЗ понятие «фальсифицированная промышленная продукция» и внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях ответственность за ее обращение было направлено в ведомство.

В совете отметили, что строительный фальсификат представляет угрозу гражданам, поскольку не имеет сертификации и может быть небезопасен, а некачественные материалы в строительстве приводят к авариям. Отмечается также, что в настоящее время такая продукция составляет около четверти всего оборота.

«Из-за этого не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата, то есть, по сути, нет государственной политики по противодействию его производству и распространению», — пояснил один из авторов инициативы, эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое Владислав Ткаченко.

В строительной отрасли полагают, что необходимость подобной меры давно назрело, поскольку некачественная продукция широко представлена на рынке. Специалисты указывают, что в половине случаев пожаров, обрушений и иных аварий причиной являются именно такие материалы и комплектующие.

Член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян подчеркнула, что развивать рынок недвижимости и гарантировать безопасность жилья можно только при использовании качественной продукции на стадии строительства. Она добавила, что следует пересмотреть порядок контроля за строительным рынком.

Ранее глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич объяснил рост цен на пиломатериалы в России несколькими причинами. Главная из них, по словам бизнесмена, — снижение мировых поставок в Китай и в Азию в целом, в чем виновато подорожание леса в США. Сказалось и ухудшение отношений Китая и Австралии, на фоне которого поставки пиломатериалов прекратились.

