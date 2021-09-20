Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге

Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина умерла при пожаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Известная флейтистка скончалась в своей квартире в доме на Петровской набережной. Ей было 93 года. Уточняется, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Пожар в четырехкомнатной квартире начался с кухни. Жильцы оказались заблокированы в помещении. Приехавшие на место спасатели смогли потушить пожар, но Вавилину спасти не удалось. Отмечается, что пострадал и пожилой мужчина, которого в результате случившегося госпитализировали.

Александра Вавилина — советская и российская флейтистка, музыкальный педагог и профессор Санкт-Петербургской консерватории. В 1962 году она выиграла конкурс на должность солистки группы флейт Заслуженного коллектива РСФСР симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Более 27 лет она участвовала в гастролях и концертах этого оркестра, причем как в СССР, так и в других странах.

