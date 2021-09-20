Украинский адвокат обвинил Киев в желании разделить народ и сбежать за границу

Украинский адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко обвинил Киев в желании разделить народ по языковому, территориальному, национальному признаку, после чего сбежать за границу. Он указал в эфире телеканала «Наш», что это явление является политической технологией властей страны.

Юрист выразил мнение, что здесь применяется принцип «разделяй и властвуй», чтобы население не могло объединиться против просчетов официальных лиц, которые заключаются в провале экономических реформ и правоохранительной системы.

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«Очень удобно сначала разъединить латиницей, потом разделить по языковому принципу, потом — по территориальному. А потом со всеми монатками сбежать куда-то за границу, цепляясь за шасси самолета, и рассказывать, что он был самым великим украинцем», — подчеркнул Войченко.

По мнению адвоката, офис президента Украины специально выбрал в качестве пропагандиста подобных идей секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова, который делал неоднозначные заявления относительно языковой политики и фигура которого вызывает противоречивые чувства.

Ранее Данилов отказался понимать вопрос, заданный журналистом на русском языке во время брифинга. Дождавшись, пока репортер закончит спрашивать, чиновник попросил повторить вопрос. Он объяснил это тем, что не совсем понял, а от русской речи он «напрягается».

Секретарь СНБО также выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу. Он также отметил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. Инициатива вызвала шквал критики у многих политиков и государственных деятелей республики.

